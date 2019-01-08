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Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler

08.01.2019 - 11:15 | Güncelleme:

Transferin sessiz takımı Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transferle yatıp transferle kalkıyor. Cimbom'da sıcak gelişmeler var! İşte tüm detaylar...

  • 1 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Kadrosunda yapılanmaya giden Galatasaray'da yönetim ve teknik ekip transferle yatıp kalkıyor...

  • 2 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues'in yollanmasıyla kadro iyice daraldı.

  • 3 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Brezilyalı Alan Carvalho'nun imzaya gelmesi beklenirken bir golcü için daha çaba sarf ediliyor.

  • 4 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Yönetim, Demba Ba'yı şu an için alternatif olarak bekletirken öncelikle ünlü bir yıldızı transfer edip taraftarı coşturmayı hedefliyor.

  • 5 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    İLK HEDEF BATSHUAYI

    Cimbom, Chelsea'nin sezon başında Valencia'ya kiraladığı Michy Batshuayi için harekete geçti. İspanya'da mutsuz olan Belçikalı golcü, kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.

  • 6 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Geçen sezonu Borussia Dortmund'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, bu sezon 15 maçta sadece 1 gol atabildi. Valencia da Michy'nin düşük performansı ve yüksek maliyeti nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor.

  • 7 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1.5 seneliğine kiralamak için girişimlere başladı. Yöneticiler, Chelsea'nin istediği bedelleri düşürmek için çabalıyor.

  • 8 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Michy Batshuayi, daha önce Galatasaray formasıyla halı sahada futbol oynarken görüntülenmişti. Taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesaplarına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı bile...

  • 9 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    ONUR KIVRAK İÇİN KARARI TERİM VERECEK

    Galatasaray'da yeni bir gündem maddesi ise Trabzonspor'dan Onur Recep Kıvrak...

  • 10 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen Onur için yönetim ve Fatih Terim fikir alışverişinde bulunuyor.

     

  • 11 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Son dönemde eski formundan uzaklaşan Onur için harekete geçilip geçilmemesi konusunda kesin bir karar verilmiş değil.

  • 12 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Muslera, Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 4 milyon euro'nun üzerinde bir maaş alıyor.

  • 13 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
    13 | 19

    Yönetim, özellikle Güney Amerika'dan talipleri olan Fernando Muslera'yı iyi bir bonservis bedeliyle satıp bu parayı yeni transferlerde kullanmayı düşünüyor.

  • 14 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Bu konuda karar Fatih Terim'e bırakılmış durumda. Tecrübeli teknik adam onay verirse Muslera'yı isteyen kulüplerle bağlantıya geçecek olan yönetim, Onur Kıvrak'ı kadroya katacak. Terim 'Muslera kalsın' derse Onur transferi rafa kalkacak.

  • 15 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    EMRE TAŞDEMİR'DE İŞLEM TAMAM

    Galatasaray bir diğer fırsat transferi olan Emre Taşdemir'le anlaşmaya vardı. Bursaspor'dan ayrılan Emre, Fatih Terim'in isteğiyle takıma katılıyor.

  • 16 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Fatih Terim'in Milli Takım'da da oynattığı futbolcuya güvendiği öğrenildi. Bu transferin ardından sezon başında takıma katılan Ömer Bayram için gelen teklifler değerlendirilecek.

  • 17 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    KJAER TRANSFERİ ÇOK ZOR

    Cimbom stoper transferinde ise gözünü tekrar Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'e çevirdi.

  • 18 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    Sezon başında da gündeme gelen Kjaer için Sevilla'nın yüksek bonservis isteği transferi zora soktu.

     

  • 19 Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Ve bombalar patlıyor
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    İspanyollar, Danimarkalı oyuncu için 10 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Galatasaray görüşmelerini sürdürse de Kjaer'in alınması pek mümkün görünmüyor.

 

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