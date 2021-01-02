Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da futbolcular Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Maç öncesi ısınmaya çıkan sarı-kırmızılı futbolcular, üzerlerinde "Geçmiş olsun Omar" yazan tişörtler giydi.

Yılbaşı gecesi elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Norveçli futbolcunun doktorları açıklama yapmış ve "Şu ana kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak özellikle sol gözde belirli derecede artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var" ifadelerini kullanmıştı.

— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 2, 2021

"31 ARALIK GECESİ CİĞERİMİZ YANDI"

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, Antalyaspor maçından önce yaptığı açıklamalarda takım arkadaşı Omar'ın yaşadığı talihsiz olayın şokunu yaşadıklarını ifade etti. "Ciğerimiz yanıyor" diyen Fatih Öztürk, "31 Aralık gecesi ciğerimiz yandı. Kelimeler yetersiz. Çok üzüldük. Omar'ın futbolcu arkadaşları, kardeşleri olarak anlatılmaz bir olay yaşadık. Şokunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok zor günler yaşadıklarını dile getiren Fatih Öztürk, "Bizim için anlam ve değeri farklı olacak. Bu saatten sonra onun morale, sevince ihtiyacı var. Biz Galatasaray ailesi olarak onun arkasındayız, yanındayız, destek vereceğiz. Bu maçın önemi bu yüzden katlandı. Hocamız bize bunu belirtti. Galip gelip moral veririz inşallah. Uzun bir süreç olacak ama her zaman yanında olacağız. Koronavirüsü atlattık çok şükür. Aşıyla beraber bu kötü günleri geride bırakırız inşallah" şeklinde konuştu.

ANTALYASPOR DA GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Antalyaspor cephesi de Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Kırmızı-beyazlı kulübün futbolcuları da ısınmaya "Geçmiş olsun Omar" yazan tişörtlerle çıktı.