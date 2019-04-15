Galatasaray'dan Semih Özsoy'a cevap

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün başkan vekili Semih Özsoy'a, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan derbi maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü ikinci başkanının, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir. Galatasaray Kulübünün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Rakip takım ikinci başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların, kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz."

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, dün maç sonu yaptığı açıklamada, "Fatih (Terim) hocanın, 'Bizim burada güzel anılarımız var.' dediği, bizim en kötü günümüzde, başkanımız ve yöneticilerimiz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonluk. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için, bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum." demişti.