Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Bir derbi daha geride kaldı, çekişmeli maç oldu. 11'e 11 olsaydı bizim lehimize bir maç olabilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra biraz baskı yedik. Aynı şartlarda oynasaydık, çok rahat kazanabilirdik. Söylenecek birkaç şey var, her şeye cevap vermek istemiyoruz. Gönlümüz bu skoru kabul etmiyor ama mantıken kabul ediyoruz."

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

"Hakemin iyi maç yönetmediğine katılıyorum. Ancak karşı takımın hocaları, takımlarını değil ama maçı çok iyi yönettiler. Dost dediklerimizin, televizyonda söylediklerini de duyduk. Mehmet Topal'a kırmızı kart diyenler, Belhanda'nın 19. dakikada atılması gerektiğini söylemediler. Galatasaray'ın şampiyonluğu elinden alınıyor, alınmıyor bu bizimle alakalı şeyler değil. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var."

FATİH TERİM'E CEVAP

"Karşı takımın hocalarına cevap vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca'nın 'Bizim güzel anılarımız var' sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim."