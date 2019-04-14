Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Derbinin canlı yayını HT STÜDYO'da! İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

VAR: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado

YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Zajc, Jailson, Neustadter, Sadık

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Semih, Donk, Linnes, Belhanda, Badou, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Emre Akbaba, Mitroglou, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE CEPHESİ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren sarı-lacivertliler, derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK EKİCİ

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor. Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici 3 maç ceza almıştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SERDAR AZİZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geçen Serdar, derbide eski takımına karşı ter dökecek. Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.

KADIKÖY'DE 20 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yaklaşık 20 yıldır maç kaybetmiyor. Galatasaray'a son olarak sahasında 22 Aralık 1999'da 2-1 yenilen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 22 resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 galibiyet ederken, 7 derbi de berabere sona erdi.

ERSUN YANAL'LA KADIKÖY'DE YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki döneminde Kadıköy'de 23 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 5 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 14, 2019

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Lig'de 55 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmek ve lider Başakşehir'le farkı 3'e indirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve daha sonraki 22 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.

MARCAO - LUYİNDAMA CEZALI

Galatasaray'da kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Christian Luyindama, derbide forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Luyindama ile Süper Lig'de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao, derbide görev yapamayacak.

Öte yandan Henry Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir maçta sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 13 maçında yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

389. RANDEVU

- İki takım arasında 110 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 534-484 üstünlüğü bulunuyor.

- Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet aldı.

GALATASARAY, KADIKÖY'DE 19 YILDIR KAZANAMIYOR

- Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 22 maçını kazanamadı.

- Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 22 resmi maçın 7'sinde berabere kalıp 15'ini kaybetti.

- Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'NİN DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor.

- Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 22 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

- Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 yıldaki 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.

ERSUN YANAL - FATİH TERİM REKABETİ

- Spor Toto Süper Lig'de derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, yaklaşık 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

- Kariyerlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek iki teknik adamın rekabetinde, Terim'in Yanal karşısında galibiyet sayılarında 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

- İki teknik adamın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında birbirlerine rakip olduğu tek maç olan TFF Süper Kupa'da Fatih Terim'in öğrencileri kazanmayı bildi.

FENERBAHÇE SAHA AVANTAJINA GÜVENİYOR

- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından seyircisi önünde yenilmedi.

- Ligde sahasında mağlubiyet yaşamayan konuk Galatasaray ise puanların büyük bölümünü deplasmanlarda bıraktı.

GALATASARAY DEPLASMANDA DERBİYE HASRET

- Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda deplasmanda oynadığı son 8 derbiyi kazanamadı.

- Galatasaray, rakip sahalarda oynadığı son 8 derbide 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

- Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı son 14 derbinin ise sadece birinden galip ayrıldı.

GALATASARAY, KADIKÖY'DE 13 DAKİKA ÜSTÜN KALDI

- Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 19 lig maçında sadece 13 dakikayı skor olarak üstün geçirdi.

- Bu maçlarda Fenerbahçe 928 dakika üstün oynadı, 769 dakikada ise skorda eşitlik hakim oldu.

- Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı sadece iki maçta 5 ve 8 dakikalık skor üstünlüğü yakalayabildi.

FENERBAHÇE DERBİ PERFORMANSINA GÜVENİYOR

- Fenerbahçe, ligde son 7 sezonda oynadığı 27 derbi maçın 21'ini kaybetmedi.

- Bu sürede Galatasaray'a karşı 13 lig derbisinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la oynadığı 14 derbide ise 5 galibiyet, 6 beraberlikle ve 3 yenilgi yaşadı.

- Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 4.5 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu süredeki 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

KADIKÖY'DE 56. RANDEVU

- İki takım, Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren Kadıköy'de 55 kez karşılaştı, Fenerbahçe 29, Galatasaray 9 maç kazandı.

- Kadıköy'de 19 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamayan Galatasaray, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere son 22 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

- Taraflar arasında Kadıköy'deki maçlardan sadece 4'ü golsüz bitti.

DERBİDE İKİNCİ YARININ BAŞINA DİKKAT

- Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi iki takımın bu sezon ligde attığı ve yediği gollere bakıldığında, ikinci yarıların ilk 15 dakikası dikkati çekiyor.

- Galatasaray, ikinci devrelerin ilk çeyreğinde 15 kez rakip ağları havalandırırken sadece 1 gol yedi.

- Fenerbahçe ise bu bölümde 2 gol atarken 6 kez topu ağlarında gördü.

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

- Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor.

- Rekabetteki son 51 lig maçında skor olarak öne geçen takım, sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı.

- Bu sezon geride kalan 27 maçta Fenerbahçe geriye düştüğü 3 karşılaşmadan 3 puanla ayrılırken, Galatasaray bunu 4 kez başardı.