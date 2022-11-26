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Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında bulunan Galatasaray, ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sol beke takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar eski gözdesine kanca attı.

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  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Dünya Kupası arasına üst üste Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle giren Galatasaray, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirmişti.
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Sezona kötü başladıktan sonra son haftalarda alınan başarılı sonuçlarla yeniden şampiyonluğa odaklanan sarı-kırmızılılarda ocak ayı için transfer çalışmaları da başladı.
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Devre arasında Hollandalı sol beki Van Aanholt'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, bu bölge için ilk adayını belirledi. 
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, Serie A devi Milan'da forma giyen ve yaz transfer döneminde de ilgilendiği Fode Ballo-Toure'yi yeinden gündemine aldı. 
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Haberde; sarı-kırmızılıların Ballo-Toure için ocak ayında Milan'a resmi teklifte bulunacağı öne sürülürken, 25 yaşındaki oyuncuyla Fransız kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. 
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Milan'ın Ballo-Toure için en az 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de haberde yer aldı. 
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Milan'ın 2021 yılında büyük umutlarla Monaco'dan transfer ettiği Fransız sol bek, İtalyan ekibinde beklediği forma şansını bulamadı.
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Ballo-Toure bu sezon 7 resmi maçta görev yaparken, 1 gol attı. 
  • Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İtalyan basını duyurdu

    Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Ballo-Toure'nin Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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