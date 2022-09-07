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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'a 3 yıldızı

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Sarı-kırmızılılar, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui ve kulübüyle büyük oranda anlaştı. Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Norveçli oyuncunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor. James Rodriguez için de menajeriyle görüşmelere başladı. Öte yandan Anthony Martial ve Adama Traore konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Galatasaray transferde artık son saatlere girilirken gaza bastı.
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılar, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui ve kulübüyle büyük oranda anlaştı. 
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Norveçli oyuncunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Valerenga altyapısından yetişen 21 yaşındaki Sahraoui, bu sezon Norveç ekibiyle 23 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    3 DÜNYA YILDIZI

    Diğer yandan Galatasaray, dikkat çekici transferlerine de devam etme arzusunda...
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Sarı kırmızılılar, Manchester United'ın geçen sezon kiralık olarak Sevilla'da oynayan Fransız yıldızı Anthony Martial'e imza attırmak istiyor.
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Öte yandan Cimbom geçen sezonu Barcelona'da tamamlayan Wolverhamptonlı Adama Traore'nin peşinde.
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Sarı kırmızılılar, iki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Katar ekiplerinden Al Rayyan forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez için de Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. 
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    James Rodriguez içinse kulübünün bonservis istememesi durumunda bonservisiyle satın alma formülü düşünülüyor. 
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Son ana kadar tüm şartlar zorlanacak.
  • Cimbom'a 3 yıldız! James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore... Galatasaray'dan son dakika GS transfer haberleri

    Geçen sene Everton'dan 8 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan James Rodriguez, 15 maça çıkarken, 5 gol, 7 asistlik performansıyla klasını konuşturdu, farkını ortaya koydu. 

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