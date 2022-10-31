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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için hücum hattına takviye için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Galatasaray'da derbi öncesi yüzler gülerken transfer konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Sezon başında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Belçika basınında yer alan habere göre Hırvatistan'ın Osijek kulübünde forma giyen Dion Drena Beljo Galatasaray'ın gündeminde.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Aslan'ın ocak ayında genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtilirken transferde rakipler de bulunuyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Dion Drena Beljo'yu isteyenler arasında Anderlecht, Borussia Mönchengladbach, FC Basel, Sampdoria,West Ham United, VfB Stuttgart kulüpleri var.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    20 yaşındaki forvet oyuncusu, 16 lig maçında 7 gol ve 2 asistle oynadı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    1,95'lik genç oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Hırvat kulübü genç golcü için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Hırvat forvet geçtiğimiz sezon 37 maçta 20 gol ve 5 asistle iyi bir sezon geçirdi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Galatasaray yönetimi Hırvat yıldızı maddi anlamda da önemli bir yatırım olarak görüyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    2019 yılında bedelsiz olarak Cibalia takımından NK Osjiek'e transfer olan Drena Beljo geleceğin yıldız adaylarından...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Forvete genç yıldız...

    Hırvatistan U21 takımının formasını giyen golcü futbolcunun A milli takımın geniş oyuncu havuzunda da yer aldığı ifade edildi.

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