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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Hedef 2 milli yıldız

Yerli kontenjanındaki kaliteyi artırmak isteyen Galatasaray, 2 milli yıldızı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, İtalya'ya çıkarma yapacak. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri...

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  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Beşiktaş ile Başakşehir maçlarını güzel futbolla kazanan ve Dünya Kupası arasına ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde giren Galatasaray, devre arası transfer döneminin planlamasına şimdiden başladı. 
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Kadrodaki yerli rotasyonundaki kalitenin şampiyonluk yarışındaki rakiplerine göre düşük olması nedeniyle önceliği 'yerli' futbolculara veren Sarı-Kırmızılı kulübün hedefindeki isimler ise sezon başında olduğu gibi 2 milli yıldız...
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray yönetimi, milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür için çok kısa bir süre içinde harekete geçecek.
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    SASSUOLO'NUN İNADINI KIRACAK

    Ana hedef; Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ü aynı anda kadroya katmak. 

     
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sarı-Kırmızılılar, iki milli futbolcu için İtalyan ekibi Sassuolo'ya paket halinde bir teklif sunmaya hazırlanırken, bu defa Çizme temsilcisinin inadını kırmaya çalışacak. 
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın Kaan Ayhan'ı kadroya katmak istenmesinin ana sebebi Nelsson ile Abdülkerim Bardakcı dışındaki oyuncuların genç ve tecrübesiz olması... 
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Kaan'ın stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bekte de forma giyebilmesi Teknik Direktör Okan Buruk'u cezbeden bir başka nokta... 
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Buruk'un kadro derinliği açısından Kaan'a öncelik verdiği de gelen bilgiler arasında...
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    SOLDA OYNAMASI BÜYÜK ARTI

    Okan Buruk'un Mert Müldür'ü de listeye eklemesinin sebebi, oyuncunun sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebilmesi.
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sarı-Kırmızılılar'ın teknik adamı, A Milli Takım'da da zaman zaman sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Mert'in savunmanın iki tarafında da oynayabilmesi açısından takıma artı katacağını düşünüyor. 
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Mert bu sezon Sassuolo'da şu ana kadar sadece 2 maçta 52 dakika süre alırken, Kaan Ayhan ise 11 karşılaşmada 632 dakika görev yaptı. 
  • Galatasaray'dan transferde milli yıldızların peşine düştü! Mert Müldür ve Kaan Ayhan... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Kaan'a Beşiktaş'ın da talip olduğu belirtilirken, İtalyan basını, iki ezeli rakibin bu transferde kıyasıya bir rekabete tutuşacağını yazdı.

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