Galatasaray, bahis şirketi Bilyoner.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

27 MİLYON TL GELİR

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Daha önce yaptığımız anlaşmadan 1 milyon TL para alıyorduk. Bu anlaşma ise tam 8 katı ve bahis şirketleri ile yapılan anlaşmanın en yüksek anlaşması. Bilyoner ile 3 yıllık anlaşma yaptık ve toplam 27 milyon TL gelir elde edeceğiz."

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