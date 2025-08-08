Habertürk
        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan dört takviye! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan dört takviye!

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, dört yerli transfer gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 18:58 Güncelleme: 08.08.2025 - 18:58
        Galatasaray'dan potada dört yerli takviyesi!
        Sarı-kırmızlıların resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı’yı renklerine bağladı. Farklı kulüplerde edindikleri tecrübelerle dikkat çeken yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, kendilerine sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz" denildi.

