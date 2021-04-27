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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 2 imza

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna dahil ederken tecrübeli smaçör Burutay Subaşı'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 2 imza

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Halkbank'ta forma giyen 30 yaşındaki voleybolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hakkı Çapkınoğlu, imza töreninin ardından GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan bu yana sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir insanım. Bu takımda yer aldığım için çok mutluyum. Hedeflerim var. Daha önce yaşadığım şampiyonlukları burada da yaşamak istiyorum. Uzun yıllar bu kulüpte oynamak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım hepimiz için güzel bir sene olur. Hedeflerimiz tabii ki yüksek. Bu kulvardaki bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Çok çalışıp bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Böyle bir gücümüzün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BURUTAY İLE UZATTILAR

Öte yandan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Burutay Subaşı'nın sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Burutay ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Burutay Subaşı, GS TV'ye yaptığı açıklamada, bir yıl daha Galatasaray formasını giyecek olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Okan Böke'ye teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz senelerde şampiyonluk adına kurulan takımlarımızın şampiyonluk şansını bazı talihsizliklerden dolayı kaçırdık. Önümüzdeki sezon için daha ciddi, kaliteli bir takım kuruluyor. Bundan kaynaklı olarak bizden şampiyonluk beklentisi var. Biz de bunu yapmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

2019'dan bu yana sarı-kırmızılı ekipte görev yapan 30 yaşındaki Burutay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene iki önemli sakatlık geçirdik; biri Yasin arkadaşımız, biri de benim omzumdan dolayı. Normalde bir ameliyat geçirmem gerektiği söyleniyordu. Sonradan ameliyatsız bir şekilde atlatabileceğimi öğrendik. Şu an benim için tedavi süreci... Yaz dönemine denk geldiği için de şanslıyız. 2-2,5 aylık bir tedavi süreci var. Ondan sonra sezona tekrardan bomba gibi başlayacağım. Hakkı arkadaşımız geldi. Benim de 10 senelik dostum. O da çok kaliteli orta oyuncu. Giden arkadaşlarımız da var. Onların yolunun açık olmasını diliyorum. İnşallah hayatlarında istedikleri her şey gerçekleşir."

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