Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Turkcell Süper Kupa maçında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 05.04.2024 - 21:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:28
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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