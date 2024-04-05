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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Turkcell Süper Kupa maçında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:28
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        Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

        Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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