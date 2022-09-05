Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN! Galatasaray Gaziantep ilk 11'ler ve takım kadroları
ABONE OL

Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

Galatasaray - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın 7, Gaziantep FK'nın ise 10 puanı bulunuyor.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN! Galatasaray Gaziantep ilk 11'ler ve takım kadroları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ligde çıktığı dört maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ilk iç saha galibiyetine uzanmak istiyor.

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
YEDEKLER: Okan, Dubois, Seferovic, Berkan, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper, Emre Kılınç, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Alexandru Maxim, Angelo Sagal, Figueiredo

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

7. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Gaziantep FK ile evinde oynadığı üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray'ın (2G 1B) bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında yenilmeden daha fazla ağırladığı sadece iki rakibi bulunuyor: Konyaspor (21 maç) & Fatih Karagümrük (9 maç).
  • Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son maçı evinde 3-1 kazanan Gaziantep FK (Mart 2022), bu rekabette ilk kez rakibini üst üste iki resmi karşılaşmada mağlup etmeyi hedefliyor (7 maç).
  • Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde üst üste iki maçı golsüz geçmedi (204 maç). Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk kez bir sezondaki ilk iki iç saha karşılaşmasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
  • Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda sekiz gol atarken kalesinde üç gol gördü. Erol Bulut'un öğrencileri, kulübün en üst ligdeki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak (Aralık 2020; 4G).
  • Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'dan (4 dakika) daha kısa süre skor avantajına sahip olan takımlar, şu ana kadarki maçlarda öne geçemeyen Ankaragücü ve Hatayspor. Aynı dönemde ligde geriye düştüğü bir karşılaşmayı kazanan tek takım ise Gaziantep FK (5-2 vs Antalyaspor).

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Beşiktaş'tan saldırı açıklaması: Kendini bilmez bir futbol düşmanının... - BJK haberleri
FUTBOL Beşiktaş'tan sert açıklama
Son dakika haberi Beşiktaşlı futbolculara saldıran Ankaragücü taraftarı için karar verildi! Serbest... - Spor haberleri
FUTBOL Saldırgan taraftar serbest bırakıldı!
Beşiktaş'tan Josef için o olayları örnek gösterdi
FUTBOL Beşiktaş'tan Josef için yeni açıklama!
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunu açıkladı: Bruma, Serdar Dursun ve Lemos'a büyük şok... - Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL UEFA kadrosunda yeni transfer yok!
Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i belli... GS maçı bugün mü ve hangi kanalda?
FUTBOL Buruk'un 11'i belli!
"Bu bir suikast!" - Ankaragücü - Beşiktaş maçı yazar yorumları - BJK Haberleri
FUTBOL "Bu bir suikast!"
Transfer sezonu bitmek üzere! İşte Süper Lig'de kulüp arayan yıldızlar! - Futbol Haberleri
FUTBOL Kulüp arıyorlar!
Josef de Souza'dan açıklama - Beşiktaş Haberleri
FUTBOL Josef de Souza'dan açıklama
Beşiktaş'ta Dele Alli şoku!
FUTBOL Beşiktaş'ta Dele Alli şoku!
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
FUTBOL 6 isim kadroda yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.