Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ligde çıktığı dört maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ilk iç saha galibiyetine uzanmak istiyor.

STAT: Nef Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

YEDEKLER: Okan, Dubois, Seferovic, Berkan, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper, Emre Kılınç, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Alexandru Maxim, Angelo Sagal, Figueiredo

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Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

7. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

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