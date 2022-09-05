Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ligde çıktığı dört maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ilk iç saha galibiyetine uzanmak istiyor.
STAT: Nef Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
YEDEKLER: Okan, Dubois, Seferovic, Berkan, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper, Emre Kılınç, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Alexandru Maxim, Angelo Sagal, Figueiredo
MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.
Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.
7. RANDEVU
Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Gaziantep FK ile evinde oynadığı üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray'ın (2G 1B) bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında yenilmeden daha fazla ağırladığı sadece iki rakibi bulunuyor: Konyaspor (21 maç) & Fatih Karagümrük (9 maç).
- Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son maçı evinde 3-1 kazanan Gaziantep FK (Mart 2022), bu rekabette ilk kez rakibini üst üste iki resmi karşılaşmada mağlup etmeyi hedefliyor (7 maç).
- Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde üst üste iki maçı golsüz geçmedi (204 maç). Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk kez bir sezondaki ilk iki iç saha karşılaşmasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
- Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda sekiz gol atarken kalesinde üç gol gördü. Erol Bulut'un öğrencileri, kulübün en üst ligdeki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak (Aralık 2020; 4G).
- Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'dan (4 dakika) daha kısa süre skor avantajına sahip olan takımlar, şu ana kadarki maçlarda öne geçemeyen Ankaragücü ve Hatayspor. Aynı dönemde ligde geriye düştüğü bir karşılaşmayı kazanan tek takım ise Gaziantep FK (5-2 vs Antalyaspor).
YORUMLAR