Ligin 21. haftasında dün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk haftasında yapacağı Gaziantep FK müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Yeni Malatyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başlanan idmanda pas oyunları oynadı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan uygulamaları üzerinde duruldu. Son bölümde aralıklı koşuların yapıldığı idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli'nin durumu yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.
Sakatlıkları bulunan futbolculardan Emre Taşdemir, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam ederken Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam koşularına başladı.
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına 27 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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