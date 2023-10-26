YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu 26 Ekim raporu: Meteoroloji'den bölge bölge uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu 26 Ekim raporu: Meteoroloji'den bölge bölge uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji uyardı! Dikkat lodos ve yağmur var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosla birlikte Trakya, kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 27° Ankara Kısmen Güneşli 25° İzmir Parçalı bulutlu 27° Antalya Güneşli 27° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Parçalı bulutlu 27° Adana Kısmen Güneşli 32° Diyarbakır Parçalı bulutlu 26° Gaziantep Kısmen Güneşli 25° Ağrı Kısmen Güneşli 17°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.