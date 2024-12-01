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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan hakem tepkisi: Skandal ötesi bir karar! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan hakem tepkisi: Skandal ötesi bir karar!

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:42
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        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
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        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Eyüpspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Eray Yazgan, "Yaklaşık 87 sene sonra bugün Eyüpspor ile karşılaşacağız. Bugünkü maçın bir önemi var. Maraş'taki konteyner kentten gelen kardeşlerimiz var. Seremonide ağırlayacağız. Zamanında söylediğimiz bu destek hiç bitmeyecek söylemimizi bu eylemlerle ne kadar doğru olduğunu sizlere tekrar göstermiş olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

        Yazgan, hakem atamalarıyla ilgili "Son dönemde yapılan hakem hataları sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır. MHK'nin özellikle Okan Buruk hocamızın rahatsızlığını dile getirmesine rağmen ısrarla taraflı ve vasat altı performanslara sahip hakemleri maçlarımıza atama alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da bize kötü niyetin bir göstergesi olduğunu gösteriyor." dedi.

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        Sözlerine devam eden Eray Yazgan, "Hatalar insanidir ancak sürekli tekrar eden yanlışlar birilerinin kasıtlı planlarının bir parçasıdır. Bunu açık açık görüyoruz. MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz." diye konuştu.

        "SKANDAL ÖTESİ BİR KARAR"

        Eray Yazgan, "Ali Şansalan'ın yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe maçına atanamaması, atanmaması değil atanamaması Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayıyla ilişkilendirilmektedir.. Buna karşılık Galatasaray maçlarında bu tip hakem atamalarının yapılması çifte standartın bir göstergesidir. Bugün yapılan VAR ataması da skandal ötesi bir karardır. Adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim gerek Alanya maçındaki hissiyatımsı penaltı kararıyla gerekse 6 Kasım'daki Legia Varsova Dinamo maçında UEFA tarafından eleştirilen tartışmalı bir geçmişe sahiptir." sözlerini sarf etti.

        Eray Yazgan, "Avrupa'da geçtiğimiz hafta 100'e yakın maç oynandı. Bildiğim kadarıyla hiçbir Türk hakemine maç verilmedi. UEFA'nın bu tutumunun müsebbibi olan VAR hakeminin bugün bizim maçımıza atanması skandaldır. Adaletin terazisi şaştığında futbolun ruhu kaybolur. Hakem performanslarındaki düşüklüğün sistematik bir hal aldığı görülmektedir." sözlerini sarf etti.

        Yazgan, son olarak, "MHK'nin bu isimler üzerinde ısrarla durması Türk futbolunun tarafsızlığına gölge düşürmekte ve adil bir rekabet ortamını ortadan kaldırmaktadır. Türk futbolunun adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sürekli vurgulayan taraf olmaktan yorulmadık ve yorulmayacağız. Tarih adalet için mücadele edenleri yazar. Biz bu adaletsizliğin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." dedi.

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