Galatasaray, Gomis ile turladı!

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Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam etti. Kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanına sahip Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk etti.

Galatasaray zorlandığı maçta Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın golü 82. dakikada oyuna sonradan giren Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ayrıca, Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Seferovic 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Galatasaray aldığı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.

GOMIS BU SEZONKİ 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ! Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ankara Keçiörengücü maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis'in attığı golle turu geçen taraf oldu. Mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında arka direkte topu alan Gomis, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.