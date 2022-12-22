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Haberler Futbol Türkiye Kupası Galatasaray, Gomis ile turladı!
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Galatasaray: 1 -Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda evinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray'da gol Gomis'ten geldi

Galatasaray, Gomis ile turladı!
HABERTURK.COM

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam etti. Kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanına sahip Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk etti.

Galatasaray zorlandığı maçta Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın golü 82. dakikada oyuna sonradan giren Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ayrıca, Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Seferovic 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray aldığı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.

GOMIS BU SEZONKİ 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ!

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ankara Keçiörengücü maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis'in attığı golle turu geçen taraf oldu. Mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında arka direkte topu alan Gomis, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 4'ünü Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 66. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil olmuştu.

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