Galatasaray-Göztepe maçında kırmızı kart: Malcom Bokele
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede konuk takımda Malcom Bokele, kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Giriş: 26.10.2025 - 17:55 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:55
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 42. dakikasında Malcom Bokele, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kamerunlu stoper gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
