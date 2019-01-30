Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oldu. Setlerini 25-27, 15-25, 25-23, 25-20, 13-15 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, ligdeki 11'inci galibiyetini aldı.
Birinci periyot hızlı başlayan Galatasaray HDI Sigorta molaya 7-2 önde girdi. Mola dönüşü Fenerbahçe Opet baskılı oyunu ile skoru 18-18'de eşitledi. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip periyodu 25-27 üstün kapattı.
İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Opet, oyunun devamında etkisini sürdererek seti 10 sayı farkla 15-25 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette teknik molayı 8-12 önde geçen Fenerbahçe, ilerleyen bölümde skor avantajını yitirince Zoran Terzic'ten mola geldi: 20-17. Üçüncü set 25-23 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Opet'in 2 sayılık seriyle girdiği dördüncü sette teknik molaya 12-11 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle gidildi. Set 25-20 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Beşinci sette 3-1 geri düşen sarı-lacivertliler, bulduğu 3 sayılık serinin ardından rakibine mola aldırdı: 3-4. Saha değişiminin 6-8'lik skorla geçildiği zorlu mücadelede skor 12-12'de eşitlendi. Son bölümde Vargas'ın hücum, Rabadzhieva'nın blok sayısıyla avantajı eline geçiren Fenerbahçe Opet, Vargas'ın sayısıyla seti 13-15, maçı da 3-2 kazandı.
Öte yandan Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Dobriana Rabadzhieva da sarı-lacivertli formasıyla ilk maçına çıktı.
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