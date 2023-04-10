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Galatasaray hem sağ hem sol bek arıyor!

Yeni sezon kadro çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray hem sağ bek hem sol bek transfer etmeyi planlıyor! Sacha Boey'e gelen transfer teklifleri ve gösterilen ilginin ardından sağ bek için çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, sol bek transferini de gündemine aldı

Galatasaray hem sağ hem sol bek arıyor!

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray bir yandan sözleşme yenilemeleriyle ilgili aksiyonlar alırken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılar bu yaz hem sağ bek hem de sol bek transferi yapmayı planlıyor.

BOEY'E İLGİ GİDEREK ARTIYOR!

Bu sezon başında kadro dışı kalsa da sonrasında A Takıma giren ve 11'in değişilmezlerinden olan Sacha Boey'un performansı Avrupa'nın ilgisini çekmiş durumda. Devre arasında Udinese ve Sporting'ten transfer teklifleri gelen oyuncunun giderek artan formu, dev kulüplerin de gözünden kaçmadı. Arsenal, Adana Demirspor mücadelesinde 23 yaşındaki sağ bek için gözlemci görevlendirirken Milan, Bournemouth gibi ekiplerin de Boey'in peşinde olduğu öğrenildi.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Galatasaray devre arasında 7 milyon Euro ve 12 milyon Euro olmak üzere iki teklif gelen Sacha Boey'un ayrılığı için şartını da belirledi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro'nun altında bir bedelle bırakmak istemiyor. Galatasaraylı idareciler, Boey'un 15 milyon Euro'luk teklif almasına kesin gözüyle bakarken profesyonellerle de kolları sıvamış durumda. Sarı-kırmızılı kulübün gözlemci ekibi Okan Buruk'un da raporları doğrultusunda sağ bek adayları için çalışmalar yürütüyor.

ADEKUGBE GEÇER NOT ALAMADI

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Hatayspor'dan kiraladığı Samuel Adekugbe geçer not alamadı. Savunmada belli bir ortalama tutturan 28 yaşındaki futbolcunun hücumdaki performansı ise yeterli bulunmadı. Hem topsuz bindirmelerinde hem de toplu oyunda zaafları bulunan Kanadalı sol bekin bonservisi için herhangi bir girişim yapılmadı.

Deprem felaketlerinden etkilenen yabancı oyunculara yönelik olarak uygulanan ek madde ile yabancı kontenjanına dahil olmayan Adekugbe gelecek sezon ise yabancı oyuncu sayılacak. Sarı-kırmızılı idareciler, performans olarak ışık vermeyen 28 yaşındaki sol bek için teknik heyetten ilerleyen tarihte ekstra bir rapor gelmemesi durumunda transfere dair bir aksiyon almayacak.

BİRBİRİNE ZIT PROFİLLER OLACAK

Patrick van Aanholt'u PSV'ye gönderen, Adekugbe'de de aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar, sol bek bölgesi için de çalışmalar yürütüyor. Galatasaray'ın oyuncu izleme birimi ve transfere yönelik profesyonelleri bir süredir filtrelemeler yaparken listesini oluşturmaya da başladı. Galatasaray'ın sağ bek ve sol beke yapacağı transferlerin farklı iki profilde olması bekleniyor.

BİRİ GENÇ OLURSA DİĞERİNDE TECRÜBE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Sarı-kırmızılılar sağ beke genç bir oyuncu alırsa sol bekte ise 25 yaş üzerinde, profesyonel maç sayısı daha fazla oyuncular arasından bir tercih yapacak. Sağ bek tercihi tecrübeli oyuncudan olması durumunda ise sol beke hem A Takımda direkt performans verebilecek hem de gelecekte bonservis geliri elde edebilecek oyuncu transfer edilmesi planlanıyor.

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