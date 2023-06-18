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Galatasaray için sürpriz iddia: Dominik Livakovic!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, ismi Fenerbahçe ile de anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgilendiği öne sürüldü.

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  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Galatasaray, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i gündemine aldı.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı yeni bir kaleci arayışına başlayan Cimbom, Hıtvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren 28 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Bilindiği üzere başarılı kalecinin ismi, Fenerbahçe'yle de anılıyor.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Öte yandan Mundo Deportivo'nun haberinde; İspanyol kulüpleri Real Sociedad ve Villarreal'in de Livakovic ile ilgilendiği belirtildi. 
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Dominik Livakovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 49 maça çıktı.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Hırvat eldiven kalesinde 49 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

    Dinamo Zagreb 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası: Dominik Livakovic!

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