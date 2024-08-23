Galatasaray ile AHL Pay arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

AHL PAY ile Galatasaray arasında; şort sponsorluğu anlaşmasına ilişkin imza tören, düzenlendi. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

Başkan Özbek, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AHL Pay, bundan sonra formalarımızın şortlarında yer alacak. Elektronik paranın kullanım alanı ülkemizde büyümeye devam ediyor. İşbirliğimizin de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Onların verdiği katkıyla Galatasaray, daha büyük başarılara ulaşacak. Buna da inancım tam." ifadelerini kullandı.

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Türk sporunun en güçlü markalarından biri olan Galatasaray ile ele ele vererek yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ateş Ahlatcı da "AHL Pay, Ahlatcı Holding'in en yeni şirketlerinden biri. AHL Pay'in Galatasaray ile işbirliğinden mutluluk duymaktayız. Bu anlaşmanın ülke sporuna hayırlı olmasını diliyoruz. Uzun süreli olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.