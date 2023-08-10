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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın 11'i netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlamasına saatler kaldı. Son şampiyon Galatasaray ligin ilk haftasında Mondi Home Kaysersipor'a konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 13:28
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        Süper Lig'de 2023-2024 sezonun başlamasına çok az bir süre kaldı. Taraftarlar yeni sezonu heyecanla beklerken kadrolar da bir hayli merak ediliyor.

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        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avrupa maçları nedeniyle sezonu erken açtı. Teknik direktör Okan Buruk yeni transferin de takıma eklenmesiyle ideal 11'ini bulmaya çalışıyor.

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        Yeni sezona en hazır futbolcularla girmek isteyen Okan Buruk'un kadrosu netleşiyor.

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        Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

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        Stoper hattı, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

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        Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda ise Angelino görev yapacak.

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        Orta sahanın merkezinde Sergio Oliveira'nın partneri henüz belli değil.

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        Ljubljana maçından önceki son antrenmanı karın ağrısı şikayetiyle yarıda bırakan Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak.

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        Teknik direktör Okan Buruk'un, Uruguaylı futbolcuyla Berkan Kutlu arasında bir tercih yapması bekleniyor.

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        Hücum hattının sol tarafında Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti.

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        Sağ kanat içinse Zaniolo, Barış Alper ve Yunus forma rekabeti içinde.

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        Forvet arkasında Dries Mertens'in şans bulmasına kesin gözle bakılıyor.

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        İleri uçta ise Cedric Bakambu, diğer golcülere göre formaya bir adım daha yakın gözüküyor.

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