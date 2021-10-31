Avrupa'da maçlara daha motive çıktığı yönünde eleştiri alan takımının ligde de istikrarı sağlamasını isteyen İmparator, "Her sene Avrupa'da yer almak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek için ligde de şampiyon olmalıyız. Liderle aramızda 10 puan var. Bugün kazanırsak tekrar 7 puana düşüreceğiz ve 2 hafta sonra da derbi maçına çıkacağız. Gaziantep ve Karagümrük maçlarından 6 puan çıkarıp Fenerbahçe derbisine de kayıpsız çıkalım. Seri başlangıcı olsun" ifadeleriyle Gaziantep maçına oyuncularını hazırladı.