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Daha önce de bir kaç kez orta alanda şans verdiği Sofiane Feghouli’yi Selçuk’un yanına çekmeyi planlayan Terim’in, cezasını tamamlayan Garry Rodrigues’le birlikte Onyekuru ve Eren’i hücum hattına yerleştireceği kaydedildi.