Ebru Yaşar, şampiyonluk kutlamasına damga vuracak

25'inci şampiyonluğuyla armasına 5'inci yıldızı da takan Galatasaray, büyük bir şampiyonluk kutlaması düzenleyecek.

25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan kutlamalarda ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, şampiyonluk sahnesine damgasını vuracak.

Ebru Yaşar, ezbere bilinen şarkılarıyla Galatasaraylılara harika bir gece yaşatarak şampiyonluk coşkusunu daha da artıracak. Yaşar, başarılı sahnesiyle bu tarihi gecede, sarı - kırmızılı taraftara eşsiz bir müzik şöleni sunacak.

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Şampiyonluk konserinde sahneye çıkacak diğer şarkıcılar şöyle;

•⁠ Kenan Doğulu

•⁠ Blok3

•⁠ Gökhan Kırdar

•⁠ Aydilge

•⁠ Emir Can İğrek

•⁠ Güliz Ayla

•⁠ ENBE Orkestrası

•⁠ Gripin

•⁠ Atiye

•⁠ Betül Demir

•⁠ Coşkun Sabah

•⁠ ⁠Altay

Sahneye çıkacak olan DJler ise şöyle;

•⁠ Suat Ateşdağlı - Yalçın Asan

•⁠ Avantgard Tabldot