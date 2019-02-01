Devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Christian Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'da 2 Şubat'ta UEFA'ya bildirilecek liste üzerinde çalışılıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sezon başında bildirilen listeye en fazla 3 oyuncu ekleyebilecek olan Cimnbom, gelen 6 isimden 3'ünü Avrupa'da oynatamayacak.
SON KARAR DIAGNE
14 Şubat'ta Benfica'yla ilk maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor. Ozan ve Serdar'ın ayrılığının ardından Maicon'un da gözden çıkarılmasıyla savunmada eksilen Aslan'ın, yeni transfer edilen Marcao ve Luyindama'yı UEFA'ya bildirmesi bekleniyor. Son isim olarak Diagne ve Mitroglou arasında tercih yapması gerecek olan Terim'in, karasını Diagne'den yana kullandığı öğrenildi. Bu durumda ise yeni transfer Kostas Mitroglou, Avrupa maçlarında forma giyemeyecek. Diğer 2 transfer Emre Taşdemir ve Semih Kaya da sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarnda oynayabilecek.
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