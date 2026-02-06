Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maç takvimi!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakibi 30 Ocak'ta yapılan kura çekimi ile belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Aslan, ilk maçı sahasında oynayacakken, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak. Galatasaray, bu turda Juventus'u yenmesi durumunda son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu Galatasaray-Juventus maçı tarihi ve saati...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri 30 Ocak’ta yapılan kura çekimi ile belli oldu. Böylece ligdeki temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi netleşti. Sarı kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Son 16’ya kalan takım Liverpool veya Totthenam ekiplerinden biriyle eşleşecek. Peki Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçı hakkında detaylar…
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Juventus maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda oynanacak.
GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede "ara transfer" döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey'e de yer verildi.
Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."
SON 16 TURU KURASI NE ZAMAN?
Son 16’ya kalan takım Liverpool veya Totthenam ekiplerinden biriyle eşleşecek. Eşleşme 27 Şubat 2026 Cuma günü çekilecek kura ile belirlenecek.