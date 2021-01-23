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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde koronavirüs önlemleri nedeniyle çevrim içi düzenlenen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri katılmadı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlendi.

Başkan Mustafa Cengiz ve diğer yönetim kurulu üyeleri, divan kurulunu protesto ettiklerinden dolayı toplantıya katılmadı.

Üyeler, 2,5 saat süren toplantıda başkan Cengiz'in başlattığı "Aslan Gibi Sponsor" bağış kampanyası ve Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın revize edilme görüşmeleri hakkında eleştiride bulundu.

Mali ve idari konularda yönetimi eleştiren üyeler, mayıs ayında yapılması beklenen olağan seçimli genel kurulla ilgili beklentilerini de dile getirdi.

Toplantının sonunda konuşan Eşref Hamamcıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Galatasaray camiası malum nedenlerden dolayı son derece zor ve kaotik dönemler geçirmektedir. Galatasaray, 115 yıllık tarihi, kültürel birikimi ve üyelerinin kalitesiyle mutlaka bunların üstesinden gelecektir. Son 3 yıldır Galatasaray'ı kimsenin vasata alıştıramayacağını söylüyorduk. Fakat son zamanlarda yaşadığımız etik değerlerin erozyonu ve iletişimde yapılan beceriksizlikler ile seviyesizlikler, maalesef vasatın da altına düşürmeye başlamıştır. Galatasaray, bunların üstesinden gelmesini bilir ancak mutlaka birleşmemiz, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye son vermemiz lazım. Topyekun yeniden bir idari yapılanmayla camiamız ayağa kalkmasını bilecektir. Galatasaray'ın buna gücü ve birikimi vardır. Yeter ki inanalım ve birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

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