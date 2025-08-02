Galatasaray-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Osimhen ve Sane sahnede!
Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılılar Victor Osimhen ve Leroy Sane için bir imza töreni düzenlenecek. RAMS Park'ta gerçekleşecek mücadele öncesinde, "Galatasaray-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Yeni sezon öncesinde son provasını verecek olan Galatasaray'da gözler yeni transferlerde olacak. İşte Galatasaray-Lazio maçı saati ve yayıncı kuruluşu...
Galatasaray-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Lazio'ya karşı oynanacak hazırlık karşılaşmasında Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, Galatasaray-Lazio maçının şifresiz mi, şifreli mi olarak canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Lazio maçı canlı izle ekranı...
GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka TV100'den canlı olarak yayınlanacak.
OSIMHEN VE SANE SAHNEDE
Karşılaşmadan yaklaşık 2 saat öncesinde yeni sezon forma lansmanını gerçekleştirecek. Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11
Muhtemel XI: Günay, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Ahmed Kutucu.