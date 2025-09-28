Habertürk
        Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu!

        Galatasaray'ın Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

        Giriş: 28.09.2025 - 12:37 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:37
        Galatasaray-Liverpool maçına Fransız hakem!
        Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci haftada Liverpool'u konuk edecek.

        30 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak Galatasaray-Liverpool maçının hakemi de belli oldu.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

        Clement Turpin'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:

        -Fenerbahçe 1-1 Manchester United (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi)

        -Türkiye 1-2 Hollanda (2024 Avrupa Şampiyonası)

        - Başakşehir 1-2 Sevilla / 16.08.2017 (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)

        - Fenerbahçe 1-0 Braga / 10.03.2016 (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

        - Lazio 0-0 Trabzonspor / 12.12.2013 (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)

        - Türkiye 2-1 Kazakistan / 02.09.2011 (Avrupa Şampiyonası elemeleri)

        - Türkiye U17 6-1 Çekya U17

        - Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

