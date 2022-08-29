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Galatasaray maçında Trabzonspor nasıldı? Spor yazarları yorumladı

Trabzonspor, sezonun ilk büyük maçında Galatasaray ile evinde golsüz berabere kaldı. Spor yazarları, bordo-mavililerin performansını değerlendirdi.

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  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "TEK PLAN CORNELIUS"

    UĞUR MELEKE: Trabzon’da özellikle ilk 80 dakikası kör dövüşü şeklinde geçen bir maç izledik dün. Geçtiğimiz hafta Antalya’da saygı isteyen ve bir süredir tek planı Cornelius’a uzun vurmak olan Abdullah Avcı cephesinde yeni bir şey yok. Elbette Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas ve Visca’nın hepsinin eksik olması önemli bir mazeret. Ama bu futbolcuların hiçbirine hiçbir zaman sahip olmayan Adana Demir gibi, Kayseri gibi takımlar daha farklı oynuyorlar bu sezon. (HÜRRİYET)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "HAMSIK DÖNENE KADAR..."

    ZEKİ UZUNDURUKAN: Trezeguet yine dağınık oyununa devam etti. Bordo-mavililer, sezon başından beri hücum bölgesinde çoğalamıyor ve hücumcular birbirlerine yakın oynamıyor. Trabzonspor'un her yorumumda söylüyorum zayıf bir orta sahası var. Abdullah Avcı, yeni transfer Gbamin ile derbiye başlasa daha güçlü bir orta sahası olurdu Trabzonspor'un. Trabzonspor, Marek Hamsik ilk 11'deki yerini alana kadar böylesine sakıntılı maçlar oynayacak gibi görünüyor. Önemli olan bu zor dönemi en az kayıpla geçmek. Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de oldu. Ama Trabzonspor da Galatasaray da bu futbolla şampiyon olamaz. Çok çalışıp bir an önce büyük takım gibi oynamaları lazım... (FOTOMAÇ)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "SAHA İÇİ GÖRÜNTÜSÜ YETERLİ DEĞİL"

    ERMAN TOROĞLU: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın üçüncü sezonu. Saha içindeki görüntüye göre yeterli değil. Ama bakıyorum, teknik adamlar sahanın kenarında hakem bir karar verdiği zaman saçlarını başlarını yoluyorlar, tribüne oynuyorlar! Kardeşim, siz oynattığınız futbolla taraftarlarınıza saç baş yolduruyorsunuz! (SABAH)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "TEMPO ÇOK DÜŞÜK"

    AHMET ÇAKAR: Trabzonspor... Kötü oynadılar, kötü de oynuyorlardı zaten. Tempoları çok düşük. Kaybetmekten korktular, kontra oynamaya çalıştılar ve Muslera'ya neredeyse hiç iş düşürmeden maçı tamamladılar. (SABAH)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "EKSİKLER..."

    ŞANSAL BÜYÜKA: Trabzonspor’da genç kaleci Taha’nın yolu açık olsun... Uğurcan kadar iyi kaleci olabilir... Ancak yıllardır “Uğurcan konforuna“ alışan Trabzonspor takımı, kaptanın yokluğunda huzursuz olur sandım... Trabzonspor savunması ve kaleci Taha bir sıkıntı çekmedi, bunalmadılar, yorulmadılar, sıkıntı yaşamadılar... Trabzonspor kalesinin yaşadığı tek tehlikede, Mertens mi çok kötü vurdu, kaleci Taha mı çok iyi çıkarttı derseniz, adı ne olursa olsun, iyi bir Mertens vuruşunda her kaleci çaresiz kalırdı... Trabzonspor orta alanında Dorukhan ile özellikle Siopis genellikle oynamaya değil, oynatmamaya öncelik tanıyan oyuncular... Böyle bir alan Bakasetas becerisinden yoksun kalınca, hele Abdülkadir Ömür de olmayınca Trabzonspor pozisyon bulmakta ciddi anlamda sıkıntı çekti... (MİLLİYET)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "1 PUAN KÜÇÜMSENMEMELİ"

    İSKENDER GÜNEN: Sezonun ilk büyük maçı... Kopenhag karşılaşmasından sonra Trabzonspor, mental yönden büyük sorun yaşadı. Böylesi büyük bir karşılaşmaya sorunlarla dolu bir kadro ile başlamak ve yaşanan sakatlıklar büyük bir sorun oldu. Abdullah Avcı, mental yönden istenilen düzeyde olmayan yapıdaki bir 11'i sahaya sürmek zorunda kaldı. Kayıp giden 3 puan olsa da Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu şöyle açıklamak lazım: Böylesi büyük bir karşılaşmada sakatlıkları ve Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığını düşündüğümüzde 1 puanın küçümsenmemesi gerekiyor. (SABAH)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "TRABZONSPOR KAYBETMEDİ"

    AKSAL YAVUZ: Maçın kırılma anları Taha’nın 85’te yaptığı inanılmaz kurtarışı ve son bölümde tartışmaya açık penaltı pozisyonu… İki takım oyuncularını kutlamak gerekir, o sıcak ve nemli havada inanılmaz mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmeden, olur olmaz pozisyonlara itiraz etmeden, rakiplerinin hata yapmasını beklediler. Gbamin’i anlatmaya gerek yok, zamanla ne kadar yerinde bir transfer olduğu daha iyi anlaşılacak. Uzun lafın kısası eksikleri çok olmasına rağmen Trabzonspor kaybetmedi… (MİLLİYET)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "ORGANİZE OLAMAMA"

    YUNUS EMRE SEL: Trabzonspor ön alanda çoğalmakta ve tercih sorunu yaşamaya devam ederken Galatasaray daha çabuk ve dengeli oynamaya çalışan taraftı. Oyunun 60. Dakikadan sonra aldığı şekil Djaniny'yi arar gibiydi. Ofansif organizasyonun bir türlü oturtmaması, Trabzonspor'da eksik oyuncuların dönüşüyle de çözülecek gibi görünmüyor. (FOTOMAÇ)
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "TREZEGUET SIKINTI"

    TOLGA ZENGİN: Geçen seneki Trabzonspor'un kanat oyuncuları ile bu seneki Trabzonspor'un kanat oyuncuları arasında performans farkı var. Trezeguet çok kötü oynuyor. Oyuncuya çok uzağa çalım atıyor, pas vermiyor. Oyunda katkısı yok, skorda katkısı yok. Hücum hattında Trabzonspor için sıkıntı.
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "KOCA BİR SIFIR"

    CEMAL ERSEN: Abdullah Avcı’nın vitesi yükseltme düşüncesi ikinci yarı başlarken yaptığı değişikliklerden belli oldu. Kouassi ve orta alana takviye olarak aldığı yeni transfer Gbamin hamlelerine rağmen Galatasaray daha istekli başladı bu bölüme. Pozisyon bulmaya da devam etti. Gomis’in oyuna girmesiyle Okan Buruk “kazanmak istiyorum” mesajı verdi. Trabzonspor ise aynı düşünce ile yine önce savunma dedi. Ya kazanmak adına ne yaptı? Koca bir hayal kırıklığı. Kendi seyircin önünde oynuyorsun, yenilmeyeyim ne demek? Oyunu kim forse etti? Galatasaray. Sen kazanmak için ne yaptın. Koca bir sıfır. Şimdi yenilmediği için mutlu mu olacak taraftar? (MİLLİYET)

     
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "NWAKAEME'Yİ ARIYORLAR"

    GÜNTEKİN ONAY: Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi çok ciddi şekilde arıyor. Belki de Abdullah Avcı bu kadar yokluğunu hissedeceklerini düşünmemiştir.
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

    "BİTİREN KADRO, ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAMAZ"

    TÜMER METİN: Trabzonspor adına söylenecek çok şey var. En basitinden maçı bitiren kadro şampiyonluğa oynayamaz, dışarıdaki 6 oyuncuya ihtiyaç var. Trezeguet sezonun transferi olarak geldi, çok güven aralığı yüksek bir oyuncu olarak gelmiyor bana. Nwakaeme'nin yerine geldi. Trezeguet maç kazandırır mı? Nwakaeme 4-5 maç kesin kazandırıyordu bir sezonda
  • Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

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