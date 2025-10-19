Habertürk
Habertürk
        Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin en çok beklenen derbilerinden biri bu hafta Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. İki ezeli rakip, ligdeki 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, hangi takımın üstünlük kuracağı şimdiden büyük merak konusu. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmada takımlarının performansını görmek için sabırsızlanıyor. Peki, Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 19.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 19.10.2025 - 13:46
        1

        Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı bu hafta İstanbul'da yaşanacak! Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin karşılaşması öncesinde takımların son performanslarının yanı sıra bilet fiyatları merak konusu oldu. İşte Galatasaray - Fenerbahçe basketbol derbisine dair detaylar...

        2

        GALATASARAY MCT- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko maçı 19 Ekim Pazar (bugün) 15.30'da oynanacak.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi karşılaşması beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY SON DURUM

        Galatasaray MCT, Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde Petkim Spor’u 80-75’lik skorla mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, BCL’de ise Trieste karşısında nefes kesen bir maç sonunda 91-90’lık skorla üstünlük elde etti.

        4

        FENERBAHÇE SON DURUM

        Fenerbahçe Beko Süper Lig son maçında Karşıyaka karşısında 87-73 skorla galibiyet alırken EuroLeague'de Dubai Basketbol karşısında 93-69 kaybetti.

        Son olarak 5. hafta kapsamında devam eden Euroleague maçında Bayern Münih'i konuk eden sarı lacivertliler sahadan 88-73 galip ayrıldı.

