Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.
Giriş: 13.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:54
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.