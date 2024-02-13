Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray-S.Prag maçına İspanyol hakem
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım