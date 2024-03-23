Galatasaray Sutopu Takımı finalde
Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası yarı final rövanşında Litvanya ekibi EVK Zaibas'ı 12-9 mağlup ederek finale yükseldi.
Giriş: 23.03.2024 - 23:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:52
Sarı-kırmızılı takım, yarı final ilk maçında deplasmanda 9-8 yendiği EVK Zaibas'ı Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda konuk etti.
Karşılaşmadan 12-9 galip ayrılan Galatasaray, adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, finalde AVK Triglav Kranj-Kreuzlingen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Challenger Kupası'nda final müsabakaları, 6-20 Nisan'da oynanacak.
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