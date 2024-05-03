Galatasaray Sutopu Takımı, Süper Lig'de şampiyon oldu! - Diğer Haberleri

Galatasaray Sutopu Takımı, Süper Lig'de şampiyon oldu! - Diğer Haberleri

Galatasaray Sutopu Takımı, Süper Lig'de şampiyon oldu! Galatasaray Sutopu Takımı, Sutopu Süper Ligi final etabı ikinci maçında ENKA'yı 12-7 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.05.2024 - 20:53 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:11 facebook

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