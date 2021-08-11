Galatasaray, Tahkim Kurulu'nu savcılığa şikayet etti

"Karşımızda çok iyi bir takım var"

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Galatasaray Kulübü, Oğulcan Çağlayan’a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisans çıkarılmasını engelleyen TFF Tahkim Kurulu için flaş bir hamlede bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Tahkim Kurulu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TFF Tahkim Kurulu’nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken, suç olarak da “Görevi Kötüye Kullanma” ifade edildi.

Galatasaray Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinin işlenmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında Oğulcan Çağlayan’a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazı sonrasında şubat ayında 6 maç men cezasını 3’e indirip para cezasını aynı tutmuştu. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmamıştı.

EPÖZDEMİR İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan kararına yaptığı itirazın reddiyle ilgili geçtiğimiz hafta bir basın topantısı düzenlemişti. Epözdemir şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğulcan Çağlayan Galatasaray'ın çok saygın bir futbolcusudur. Kimse Galatasaray'ın futbolcusunun hakkını yiyemez. Türk futbolu ve herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz. Galatasaray, Türk sporunun mihenk taşıdır. Bu mücadelemizde lümpen bakış açısına her zaman dur diyeceğiz. Bir yanda kurumlarla birlikte uzlaşma çabamıza devam edeceğiz, Galatasaray'a karşı yapılan hiçbir haksızlığa ise boyun eğmeyeceğiz. Kişisel çıkarlarla TFF'yi kaosa sürükleyen aktörlerle ilgili hukuki ve fiili mücadelemiz devam edecek. Hukuki yollara başvuruyoruz. Hasmane ve rövanşist yaklaşımla verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. Niçin oldu? Yakın zamanda gerçekleşen genel kurul ve süreçle beraber resmin bütününe baktığınızda, bu kararın niçin verildiğini görebilirsiniz. Galatasaray olarak Tahkim Kurulunun başkan ve üyelerinin istifasını istiyoruz. 40 gün içinde taban tabana zıt karara imza atan üyeler hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa şikayetçi olacağız."