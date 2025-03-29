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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'de! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'de!

        Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:14
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        Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'de!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar bu önemli müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Taksim Gezi Parkı'nın yanında bulunan Mete Caddesi'nde saat 16.30'da toplanmaya başlayan taraftar daha sonra tezahüratlar yaparak, toplu bir şekilde stadyuma yürüdü.

        Galatasaraylı taraftarlar, üst aramalarının yapılmasının ardından gruplar halinde stadyumun içine girdi.

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