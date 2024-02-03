Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finalde - Diğer Haberleri

        Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finalde

        Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Kupası A Grubu'nda 3'te 3 yaparak çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 23:39 Güncelleme: 03.02.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray çeyrek finalde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği Şampiyonlar Kupası A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, lider olarak çeyrek finale çıktı.

        A Grubu karşılaşmaları, sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliğinde Yenibosna'daki Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapıldı.

        İlk gün İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR takımını 2 uzatma sonunda 101-98 yenen Galatasaray, bugün 2 maça birden çıktı. Günün ilk müsabakasında Almanya ekibi Köln 99ers'i 73-59'la geçen sarı-kırmızılılar, ikinci karşılaşmada Fransa temsilcisi Hornets Le Cannet'i 67-65 mağlup etti.

        Grupta 3'te 3 yapan Galatasaray, lider olarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek final, 7-10 Mart'ta Almanya ve İspanya'da dörderli 2 grup halinde oynanacak. Grupları ilk 2'de tamamlayan 4 ekip, 2-5 Mayıs'ta İspanya'nın ev sahipliğindeki Dörtlü Final'de şampiyonluk için mücadele edecek.

        Galatasaray ile Hornets Le Cannet arasında yapılan mücadeleyi sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Rıza Tevfik Morova ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro