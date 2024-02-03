Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finalde
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Kupası A Grubu'nda 3'te 3 yaparak çeyrek finale yükseldi.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği Şampiyonlar Kupası A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, lider olarak çeyrek finale çıktı.
A Grubu karşılaşmaları, sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliğinde Yenibosna'daki Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapıldı.
İlk gün İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR takımını 2 uzatma sonunda 101-98 yenen Galatasaray, bugün 2 maça birden çıktı. Günün ilk müsabakasında Almanya ekibi Köln 99ers'i 73-59'la geçen sarı-kırmızılılar, ikinci karşılaşmada Fransa temsilcisi Hornets Le Cannet'i 67-65 mağlup etti.
Grupta 3'te 3 yapan Galatasaray, lider olarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek final, 7-10 Mart'ta Almanya ve İspanya'da dörderli 2 grup halinde oynanacak. Grupları ilk 2'de tamamlayan 4 ekip, 2-5 Mayıs'ta İspanya'nın ev sahipliğindeki Dörtlü Final'de şampiyonluk için mücadele edecek.
Galatasaray ile Hornets Le Cannet arasında yapılan mücadeleyi sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Rıza Tevfik Morova ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da izledi.