Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup oldukları Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hücumda harcadıkları fırsatlardan yakınan Buruk, "Belki maçın başında çok dinamik, iştahlı oynamadık. Ama kendi oyunumuzun dışında rakibe bazen topu verdik. Devamında daha çok maçın içine girdik. Çok iyi oynamadan çok fazla pozisyona girdik. Bir Avrupa maçında girebileceğiniz maksimum pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Çok rahat kazanabilirdik. 1 dakika içinde 2-2'ye getirebilirdik" dedi.

"İLK 8'E GİREMEME NEDENİMİZ YEDİĞİMİZ GOLLER"

Savunmadaki kötü performansları nedeniyle ilk 8'e giremediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsun, bir de üstüne saçma goller yiyorsanız bu tür maçları kaybedersiniz. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Oyuncularım en iyi niyetiyle oynadı. Avrupa Ligi'nin en çok pozisyon üreten, en çok gol atan takımlarından biriyiz. Genel olarak çok fazla gol yedik. İlk 8'e girememe nedenimiz yediğimiz goller. Çok basit goller yedik" ifadesini kullandı.

"TAKVİYELER YAPACAĞIZ"

Avrupa Ligi play-off turunda kadroya 3 yeni isim yazdıracaklarını da sözlerine ekleyen Okan Buruk, "Daha net pozisyonları kaçıran takım bizken rakibimizden pozisyon bile diyemeyeceğimiz şeylerden 2 tane gol yedik. İlk mağlubiyetimiz. Bizi yaralıyor. 1 tur fazla oynayacağız. Hedefimiz devam etmek. İyi kadroya sahibiz. 3 tane oyuncu yazabileceğiz bundan sonra. Bu 3 oyuncu kim olacak, ona odaklanacağız. 3 tane de cezalı oyuncu verdik. Transferin son günleri, önümüzde süre var. Bizim oyunumuza uygun takviyeler yapacağız. Şimdi hedefimiz lig maçı" dedi.