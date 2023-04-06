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Haberler Futbol Türkiye Kupası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Lale Orta'nın açıklamalarına sevindim
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Okan Buruk: Lale Orta'nın açıklamalarına sevindim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 yenildikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kupadan elendikleri için üzgün olduğunu belirten Buruk, ikinci yarıda net bir penaltılarının verilmediğini belirtirken, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarına ise sevindiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Lale Orta'nın açıklamalarına sevindim
HABERTURK.COM / İHA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-2 yenildi ve kupaya veda etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maça iyi başlayan taraftık. İlk yarıda daha üstün olan taraftık. Rakibimiz uzun paslarla kalemize gelmeye çalıştı. Başakşehir oyunun dışında oynadı. Rakip kalede pozisyona girmemize rağmen kalemizde de pozisyon verdik. Burada 2 gol yedik. İlk yarı dolu dolu geçti. İkinci yarıya da istekli başladık, 2-2’yi bulduk. Yine gol pozisyonlarına giren taraftık. Savunmada yaşadığımız problemlerden birini yaşadık ve 3. golü yedik. İkinci yarı penaltı pozisyonu vardı. Bana göre, rakibin kolunun topa doğru kalkması bana göre net bir penaltı gibi geldi. Bunları da konuşmamınız gerekiyor. Hakem penaltı vermedi dediğiniz zaman PFDK’ya sevk ediyorlar. Çok demokratik bir ortamda çalışmıyoruz. Çok fazla hakemi ve pozisyonları değerlendiremiyoruz. Maçın genelinde istekli olan taraftık. Rakibimiz oyunu doğru oynadı. Başakşehir’i tebrik etmek istiyoruz. Bugün kazanamadığımız için üzüntüsünü yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"PFDK'DA YARGILANACAĞIM"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Bu açıklamalara sevindik. Çünkü merak ediyorduk. Bunlar bizim gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartımız vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şey. Bunlarla ilgili merakımız giderildi. Yapılan kararların yanlış olduğu, doğrusunun kırmızı kart olduğu, iki takımın da 10 kişi kalması gerektiğini açıkladı. Buna da sevindim. Geçen maçtan sonra bununla ilgili bir çağrı yapmıştım, merak ediyoruz diye. Bu yüzden PFDK’ya sevk edildim. Ne hakaret ne başka bir şey var. Sadece merakımı bildirdim. Lale Orta da benim de ismimi vererek, cevap verdi. Onun yanında PFDK’da yargılanacağım. Çok fazla da bu konularda konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda yapılmaz. Her takım için aynı şeyi dileyeceğim. Aslında çok basit şeyler. Telefondan seyretsen pozisyonun ne olup, olmadığını görüyoruz. Bu kadar görüntü varken hataların yapılması herkesi üzüyor. Direkt kötü niyet aramıyoruz. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Artık çok da kolay, önünüzde 8-10 kameranın görüntüsü var" şeklinde konuştu.

"KAZIMCAN'DAN MEMNUNUM"

12 maç sonra 11’de başlayan genç futbolcu Kazımcan Karataş’ın performansının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Genel olarak iyi buldum. Maç eksiği önemli bir şey. Zorluk derecesi yüksek olan bir maça çıkıyorsunuz. İlk maçı, bunun üzerinde heyecanı da zaman zaman olabiliyor. Genel olarak performansı kötü değildi, performansından memnunum" diye cevap verdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Genel olarak oyunlarının iyi olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Belli bir süreçten geçtik. Bundan sonra daha iyi oyunlar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Maç eksikliği olanlar var, Mertens, Zaniolo ve Midtsjögibi. Bu oyuncuları bir şekilde bugün sahaya sürdük. Onlar için de sahamızda oynadığımız maç şans. Sonuç daha iyi olabilirdi. Genel olarak iyi yoldayız. Ligde önde gidiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda da bundan daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

"RASHICA VE NELSSON'U RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Başakşehir karşısında çok da değişiklikler yapmadığını söyleyen Buruk, "Milot (Rash,ca) ve Victor (Nelsson) iki tane mili maç oynadı. Geldiler bizle de maç oynadı. Yorgunlukları ve ağrıları vardı. Bugün onları riske etmek istemedik. Kadro olarak bence iyi bir kadro ile sahaya çıktığımız düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda çok önemli haftalar geliyor. Önümüzdeki haftadan sonra çok yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor. 1 haftada 3 maç oynayacağız. Orası için de oyuncularımızı hazır halde tutmak istedik" açıklamasında bulundu.

"KAFAMIZI KALDIRIP DEVAM EDECEĞİZ"

Bu sonucun ligde durumlarını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Ligde 6 puan öndeyiz. Bazen her şeyde bir hayır vardır. Bardağın boş tarafına bakarsak bizim için bu tur önemliydi. Kupayı kazanmak istiyorduk. Bundan sonraki fikstürümüz bizim için daha iyi olacak. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Hafta sonu maçımız yok. Oyuncularımda da bir motivasyon oluyor. Bugün yine verilen kararlara, soyunma odasında oyuncularımdan büyük tepkiler var. Bu reaksiyonu da ligde daha güçlü bir takım olarak daha güçlü bir oyun olarak göstereceğiz. Gerektiğinde herkesi yenmek gerekiyor. Onlar da kızgınlar, sinirliler. Haftalardır yaşadıklarımızın karşısında kızgınlar, sinirliler. Bunu da futbol olarak daha olumlu bir şekilde sahaya koyacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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