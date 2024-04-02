Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Genel performanstan çok memnun değiliz. Uzun bir ara, 17 günden sonra ilk maç, kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası, çok rahat bir şekilde oynayacağımız oyunlar, kendi kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bunun. Genel olarak çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Diğer her şey olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmalıyız. Çok daha iyi olmamız gerekiyor."

"Hem atan hem tutan çok önemli duran toplarda. Çalışıyoruz da. İsabetli atış, isabetli vuruş, hepsi çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Bugün de golü öyle bulduk. 1-2 tane de kaçırdık. Normal pozisyonlarda biraz daha bunun altında kaldık."

"HEP BİRLİKTE KIRDIĞIMIZ BİR REKOR"

"Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz. Sezon genelinde kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz. İç sahada taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Onların da çok büyük payı var. Hep birlikte kırdığımız bir rekor oldu, sadece benim değil, Galatasaray camiasının."

FENERBAHÇE'YE SÜPER KUPA YANITI!

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkma ihtimaliyle ilgili soruya ise, "Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp çıkmaması bizim sorunumuz değil. Biz en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız" şeklinde cevap verdi.