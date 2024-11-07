Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Tottenham Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray Avrupa'da 322. maçına çıkıyor! UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup durumda olan sarı-kırmızılılar, ligin dördüncü haftasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekibi Tottenham'ı konuk ediyor. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham'a ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Tottenham maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham’ı ağırlıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Okan Buruk’un öğrencileri, Tottenham karşısında hata yapmak istemiyor. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini arkasına alarak İngiliz devini eli boş göndermenin peşinde olacak. Galatasaray - Tottenham maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Aslan'da Muslera cezasını tamamladı, Tottenham maçıyla formasına kavuşacak. Jakobs ve Sallai ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk ediyor.
Galatasaray - Tottenham maçı, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak ve Rams Park’ta oynanacak.
Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetirken yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Tottenham mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen
TOTTENHAM: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bissouma, Maddison, Bergvall, Moore, Lankshear, Werner
SON 11 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.
MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek.
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.
Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.
JAKOBS VE SALLAİ FORMA GIYEMEYECEK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı.
UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de yarınki karşılaşmada oynayamayacak.
İNGİLİZ EKİBİNDE 5 EKSİK
Kuzey Londra ekibinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor.
Lacivert-beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.
Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Richarlison'un yokluğunda teknik direktör Ange Postecoglou'nun yarınki müsabakada risk alarak uyluk sakatlığından yeni çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan yıldız futbolcu Heung-min Son'a uzun süre görev vereceği bildirildi.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
7 Kasım | Galatasaray - Tottenham
29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık | Malmö – Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray