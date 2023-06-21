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Galatasaray transfer için İngiltere'de!

Galatasaray transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptı. Savunma bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, Mohammed Salisu için harekete geçti

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  • Galatasaray transfer için İngiltere'de!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bir iddia da Gana basınından geldi.
  • Galatasaray transfer için İngiltere'de!

    Gana'da yayın yapan Sports World isimli internet sitesi, sarı-kırmızılıların Southampton'da görev yapan Ganalı stoper Mohammed Salisu'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini öne sürdü. 

     
  • Galatasaray transfer için İngiltere'de!

    Bu sezon Southampton formasıyla İngiltere Premier League'de 22 maçta forma giyen 1.88 boyundaki 24 yaşındaki savunmacı, bir asiste imza attı. 
  • Galatasaray transfer için İngiltere'de!

    Şimdiye dek 6 kez Gana Milli Takımı'nda oynayan Salisu'nun kulübü Southampton ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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