Galatasaray Villareal maçı için nefesler tutulmuş durumda. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen zorlu mücadeleye ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Villareal maçının günü, başlama saati ve yayıncı kanalı ile ilgili ayrıntılar...