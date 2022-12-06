2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında bu kez Villareal ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Süper Lig ile La Liga arasında düzenlenen dostluk turnuvasında oynanacak zorlu maça ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...