Galatasaray’da UEFA Avrupa Ligi hesapları

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Porto ile karşılaşacak. Temsilcimiz, Porto'yu mağlup etmesi durumunda diğer maça bakmaksızın gruptan üçüncü olarak çıkacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ya da berabere kalması durumunda ise Lokomotiv Moskova’nın Almanya deplasmanında puan kaybetmesini beklenecek. İşte kritik mücadelede Terim'in 11'i...