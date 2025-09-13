Habertürk
        Galatasaray'dan üst üste 16. galibiyet - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’dan üst üste 16. galibiyet

        Galatasaray, Eyüpspor maçıyla birlikte resmi maçlardaki galibiyet serisini 16'ya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 19:51 Güncelleme: 13.09.2025 - 19:51
        Galatasaray'dan üst üste 16. galibiyet!
        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece yenilmezlik serisini sürdürdü.

        Resmi maçlarda en son Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda yenilen Cimbom, daha sonra kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte Süper Lig’de 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.

        Galatasaray, bu hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Süper Lig’de de Konyaspor’u konuk edecek.

