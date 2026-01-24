Habertürk
        Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang tribünde - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang tribünde

        Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti.

        Giriş: 24.01.2026 - 21:40 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:47
        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, müsabakanın kadrosuna yer almadı.

        Lang, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı tribünden izledi.

        Cuma günü İstanbul’a gelen Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli’den kiralık olarak transfer edilmişti.

